Mankoo Taxawu Senegaal croise le chemin de la communauté chrétienne sénégalaise de France (Texte et images)

Si la campagne pour les Législatives sénégalaises du 30 juillet prochain, ne s'est ouverte que ce dimanche, dans la diaspora, certaines coalitions ont anticipé la conquête des voix. C'est le cas notamment de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal, qui, pour lancer sa campagne, est allée ce samedi, à la rencontre de la communauté chrétienne sénégalaise de Paris.

C'était à l'occasion d'un concert organisé à l'église de Pantin (93), près de Paris, par les jeunesses chrétiennes sénégalaises de France.

« Mankoo Taxawu Senegaal démarre en trombe sa compagne. En effet, une visite de proximité a été organisée en présence des candidats Macoumba Sadji, Ndèye Satala Diop et Tina Camara, accompagnés du coordinateur Dame Mbengue, du mandataire Cheikh Ahmed Tidiane Sall et du directeur de campagne Khalifa Gassama, ainsi que de nombreux militants de la coalition, très enthousiastes », renseigne le directoire de campagne de Manko Taxawu Senegaal dans un communiqué signé par Cheikh Ahmed Tidiane Sall.



Ce dernier n'a pas manqué de souligner le "travail de sape" fourni par les jeunes de la coalition Manko Taxawou Senegaal.

« Nous avons très bien été accueillis sur place. Nous avons assisté au concert, discuté avec les jeunesses catholiques sénégalaises de France, et distribué nos flyers à la sortie.



Beaucoup ont été séduits par notre programme et ont promis de voter pour nous le jour de l'élection. Nous avons vraiment eu un retour positif, qui dépasse largement nos attentes », complète le candidat Macoumba Sadji à Afrique Connection.

Voici quelques images de cette visite de proximité

