Mankoo Taxawu Senegaal rejette l’appel au dialogue de Macky Sall et exige la libération sans condition de Khalifa Ababacar SALL

"La coalition Mankoo Taxawu Senegaal rejette fermement l’appel au dialogue du Président Macky SALL et exige la libération sans condition de Khalifa Ababacar SALL.



Au demeurant, la coalition Mankoo Taxawu Senegaal n’envisage aucune forme de discussion avec un Président qui ne respecte pas ses engagements et engage toutes ses composantes au combat sur le terrain pour exiger la tenue d’élections libres, démocratiques et transparentes au Sénégal."

