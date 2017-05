Mankoo Taxawu Senegaal reporte sa manifestation prévue le 13 mai

En raison du Magal de Darou Moukhty, la coalition Manko Taxawu Senegaal annonce le report du rassemblement pour la "libération de Khalifa Ababacar Sall et la défense de l’Etat de Droit", initialement prévu le samedi 13 mai au vendredi 19 mai 2017. "La manifestation qui se veut citoyenne, verra la participation de tous les leaders de la Coalition Mankoo Taxawu Senegaal et les Forces vives de la Nation", lit-on dans un communiqué.



"Mankoo Taxawu Senegaal appelle tous les compatriotes à se mobiliser pour la réussite de cette manifestation afin que Khalifa Ababacar Sall et ses co-détenus soient les derniers prisonniers politiques de notre pays", ajoute le texte.