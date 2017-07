"Mankoo Taxawu Sénégal" a remporté les bureaux numéro 10 et 14 du centre de vote Ibrahima Koïta de la commune de Dieupeul-Dekhlé Dakar, 30 juil (APS) - La coalition "Mankoo Taxawu Sénégal" a remporté les bureaux numéro 10 et 14 du centre de vote Ibrahima Koïta de la commune de Dieupeul-Dekhlé, a constaté l’APS.



Elle a obtenu 161 voix contre 82 voix à Benno Bokk Yaakaar (BBY, majorité). La coalition gagnante "Wattu Senegaal" a engrangé 65 voix. Au total 346 votants ont été enregistrés sur les 595 inscrits dans le bureau 10.



"Manko Taxawu Sénégal" sort également vainqueur du bureau 14 avec 65 voix, suivi de Benno Bokk Yaakaar (54 voix) et de la coalition gagnante "Wattu Senegaal" (30 voix).



Sur le 589 inscrits dans ce bureau, 189 citoyens ont effectivement voté.

