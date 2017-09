Mankoo Wattu Senegaal se félicite de l’appel au dialogue du président Macky Sall

Dans le communiqué dont la rédaction de Leral.net a reçu cette coalition pense que toute la classe politique « doit profiter de cette main tendue du chef de l’Etat pour s’attaquer aux défis du pays ».



Ousmane Faye et ses camarades estiment qu’«il y a un temps pour faire de la politique et un autre temps pour se mettre au travail. Et la compétition électorale étant passée après les élections législatives, tous les acteurs doivent se parler car, le seul défi qui vaille reste le développement du pays ».



C’est pourquoi, il ne doit avoir aucune forme de chantage pour participer à ce dialogue, suggère cette coalition électorale qui précise toutefois que le chef de l’Etat, initiateur de ce dialogue, « doit donner des gages concrets pour permettre à tous les acteurs de prendre part à ce dialogue ».



Elle pense, par ailleurs, que le développement du Sénégal ne viendra que de ses filles et fils. « C’est pourquoi, comme un seul homme, les acteurs doivent savent se surpasser pour se donner corps et âme à son développement et attendre les prochaines joutes électorales pour compétir. Toute autre attitude contraire servira à compromettre cet élan », préviennent ces membres de l’opposition.



Dans ce sens, d’ailleurs, la coalition Mankoo wattu Senegaal formule des vœux de santé, de bonheur à tous les Sénégalais.



La rédaction de Leral.net