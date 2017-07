Mankoo et Benno se donnent des coups de machette à Grand-Dakar Rédigé par leral.net le Lundi 10 Juillet 2017 à 13:36 | | 0 commentaire(s)|

Le premier jour de campagne électorale pour les législatives a été marquées par des scènes de violence à Grand-Dakar entre les coalitions Benno Bokk Yaakar (Bby, camp présidentiel) et Mankoo Taxawu Sénégal (Mts).



Elles sont l’œuvre de militants de deux grandes coalitions, Benno Bokk Yakaar et Mankoo Taxawu Senegaal, qui se sont affrontés hier, dimanche 9 juillet, à Grand-Dakar.



Les faits : la caravane de Mankoo/Dakar dirigée par les maires de la Médina et de Mermoz-Sacré Cœur, respectivement Bamba Fall et Barthélémy Dias, passe devant la mairie de Grand-Dakar dirigée par Jean-Baptiste Diouf, devenu édile sous la bannière de Taxawu Dakar de Khalifa Sall et passé à Benno.





Considérant cela comme un affront, les partisans de ce dernier chargent leurs adversaires. La riposte s’organise.



Bilan : plusieurs blessés dans les deux camps. Les victimes ont été évacuées dans des structures de santé.



Source Dakarflash

