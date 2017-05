Mankoo ou Benno, malaise à "Bës du Niaak" Le parti de Serigne Mansour Sy Djamil est en crise. La décision d'un responsable du parti Aliou Diack de rejoindre la coalition Mankoo Taxawu Senegaal en l'absence de son ami et patron du parti, en est la cause.

Le malaise a fini de s'installer au parti Bës Du Niakk de Mansour Sy Djamil dont on a annoncé le ralliement à la coalition de l'opposition, Manko Taxawu Senegaal. A l'origine du malaise, ce qu'on peut appeler l'empressement du mandataire du parti pour discuter avec la coalition de l'opposition sur les modalités de leur compagnonnage pour les prochaines élections législatives.



Le leader de Bës du Niakk, Serigne Mansour Sy Djamil aurait été reçu en audience par le Président Macky Sall, non moins président de la coalition Bennoo Bokk Yakaar pour échanger sur le quota qu'il compte réserver à son parti lors investitures. Le Président Macky Sall avait proposé à son allié deux postes de député, un sur la liste nationale et un autre à Dakar.



Une proposition qui n'a pas agréé le leader de Bës Du Niakk qui a voulu aller négocier avec l'opposition d'autant plus qu'il avait déjà quatre députés. C'est ainsi que l'ancien président du Conseil rural de Mbane, Aliou Diack a été mandaté par Bës Du Niakk pour rencontrer les leaders de la coalition Mankoo Taxawu Senegal. Ce dernier n'aurait pas eu le réflexe de rendre compte à à la direction du parti avant d'engager formellement leur formation politique. Ainsi, Aliou Diack a signé la déclaration de Mankoo Taxawu Senegaal engageant le parti alors que Serigne Mansour Sy était absent du Sénégal. Ce faisant, il a mis le parti dans une position d'autant plus délicate que certains responsables étaient contre toute alliance avec le PDS.



Le leader de Bës Du Niakk qui était hors du pays, a eu écho de l'adhésion de son parti à la coalition de l'opposition . Le malaise s'installe d'autant plus qu'il ne pouvait démentir les mandataires. C'est suite à son retour au pays qu'une réunion a été convoquée pour statuer sur la posture à prendre. La rencontre qui s'est prolongée jusque tard dans la nuit d'hier, a été très houleuse. Alors qu'une rencontre de dernière chance était prévue hier entre Macky Sall et Mansour Sy Djamil, Bës Du Niakk a décidé, aux dernières nouvelles, de suivre Aliou Diack dans son choix de cheminer avec Mankoo Taxawu Senegaal.



source: l'AS

