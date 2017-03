Manœuvres politiques: Abdou Ndiaye invite Mbaye Dionne à clarifier ses relations avec Gakou

Abdou Ndiaye, responsable apériste à Nioro doute de la conviction politique du maire de Ngoudiane, Mbaye Dionne de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) et membre de la Coalition Benno Bokk Yaakaar. Ainsi, il l’invite à clarifier ses relations avec le leader du Grand Parti Malick Gakou.



A quelques mois des élections législatives, les manœuvres politiques qui ont pour corollaire le débauchage de militants s’accentuent de la façon la plus tumultueuse mais parfois en catimini. Et le cas du maire de Ngoudiane, Mbaye Dionne de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP), membre de la Coalition Présidentielle Benno Bokk Yaakaar qui entretient des affinités avec certains responsables de l’opposition, sème le doute dans la tête de certains de ses proches de la mouvance présidentielle.



A en croire le responsable apériste de Nioro Abdou Ndiaye, ''le maire de Ngoudiane, Mbaye Dionne de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP), membre de la Coalition Présidentielle Benno Bokk Yaakaar, fricote avec le Secrétaire Général du Grand parti (GP), Malick Gakou''.



« Une bizarrerie politique que personne, qu’aucun allié de Benno Bokk Yaakaar, encore moins les responsables de l’APR ne peuvent comprendre. Il nous revient d’ailleurs que Mbaye Dionne tient des réunions nocturnes avec Rewmi d’Idrissa Seck et attribue des véhicules Pick-up de campagne électorale à Malick Gakou », a révélé Abdou Ndiaye.



Ainsi, il invite le maire de Ngoudiane, Mbaye Dionne à clarifier sa position car dit-il, « en politique, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire ».



Landing DIEDHIOU, Leral.net