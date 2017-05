Manque d'électricité, d'eau, Les chérifiens de Sibikouroto rappellent au gouvernement ses promesses

S'il y a des gens qui ne sont pas contents des autorités, c'est bien ceux de Sibikouroto. Ce village chérifien, situé dans la région de Sédhiou, célèbre chaque année la naissance du prophète Mohamed (PSL). Ainsi, des millions de fidèles convergent vers ce lieu saint, mais sont toujours confrontés à de nombreuses difficultés durant leur séjour, selon les autorisés du village.



Pour le porte-parole du Khalife, qui faisait l'état des lieux, l'Etat du Sénégal n'a pas répondu aux doléances de la famille chérifienne dans le cadre de l'organisation de la ziarra, notamment celles relatives au bien-être des pèlerins durant leur séjour. "Quand j'envoie des lettres pour l'organisation du Gamou, je fais du copier-coller en terme informatique. Je ne change que les dates. Car, toutes les revendications restent les mêmes. Depuis belle lurette, nous tenons les mêmes doléances qui n'ont jusqu'à présent pas connu de réponse favorable de la part des autorités de ce pays", fait savoir le porte-parole du Khalife.



Bachir Aïdara est revenu sur l'état des routes qui pose beaucoup de problèmes aux fidèles pour rallier le village. "La route est impraticable, sur une distance d'une vingtaine de kilomètres, les automobilistes font plus de deux heures. Alors que les autorités avaient fait des promesses pour la reconstruire", assure M. Aïdara.



"On a des difficulté d’approvisionnement en eau. Avant, pendant et après le Gamou, le village manque d'eau, ce qui n'est pas normal. On a un forage qui ne fonctionne pas", affirme le porte-parole du Khalife. Non sans revenir sur le manque d'électricité. "Un foyer religieux de cette envergure n'a pas de courant continu. Il s’arrête au village de Bémé. Nous voulons être connectés au réseau électrique et nous irons payer nos factures comme tout le monde", a-t-il ajouté.



Pour terminer, Bachir Aïdara a lancé un appel à l'endroit des autorités étatiques pour qu'elles leur viennent en aide. "Nous sollicitons de l'électricité à plein régime et aussi, de bénéficier du programme de modernisation des cités religieuses", déclare le porte-parole du Khalife du village chérifien de Sibikouroto.



