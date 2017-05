Manque de réactifs: Les hôpitaux sevrés de sang depuis 3 jours

Après la catastrophe de la panne de radiothérapie, le ministère de la Santé et de l'action sociale est rattrapé par une négligence qui risque de mettre en danger des vies. En effet, depuis trois jours, le Centre de transfusion sanguine (Cnts) est dépourvu de réactifs. Ce produit sert à tester le sang des donneurs avant sa livraison dans les structures sanitaires.



L’information a été confirmée, d’après le journal « Le Quotidien », par le directeur de la Cnts, le professeur Saliou Diop. Lequel affirme que c’est la direction du Ministère qui doit passer la commande. « Sans réactif, nous ne pouvons pas tester le sang. C’est pourquoi nous n’avons pas livré ce liquide précieux depuis trois jours. Tout est bloqué ici pour le moment. Nous attendons la Direction générale de la Santé (Dgs) puisque c’est elle qui fait la commande », informe le Professeur

Diop.



Le Centre de transfusion sanguine alimente tous les hôpitaux du Sénégal de ce liquide très précieux. Or, manquer de sang pour les hôpitaux, peut s’avérer mortel pour les malades, notamment les accidentés et les femmes qui accouchent.