Mansour Elimane Kane annonce les dix (10) mesures-phare pour lutter contre les accidents de la route Mansour Elimane Kane a listé dix (10) batteries mesures pour mettre fin au drame de la route. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, a annoncé ce mercredi la mise en œuvre de ces 10 mesures, sans délai, pour lutter de manière efficace contre les accidents de la route.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Mars 2017 à 18:46

Comme première mesure, c’est « l’immobilisation et la mise en fourrière de tout véhicule en circulation que le propriétaire n’a pas présenté à la visite, sans motif valable, à l’expiration du délai de visite technique ».



Deuxièmement « les véhicules dont l’état de vétusté est tel que la circulation du véhicule compromettrait gravement la sécurité des personnes ou des biens ».



Selon le ministère, « les réparations à effectuer sur le véhicule seront constatées par l’expert chargé des visites de la zone géographique où l’infraction a été commise et une mise en demeure d’effectuer les réparations dans un délai d’un mois, sous peine de retrait définitif dudit véhicule de la circulation, sera envoyée au propriétaire ».



Il signale que « les opérations de mutation de Dakar vers les régions pour les véhicules de transport public interurbain de voyageurs et de marchandises sont suspendues à titre provisoire sur tout le territoire national ».



Le département des Transports terrestres indique qu’il "est formellement interdit toute transformation de véhicule destiné au transport de marchandises (fourgons, fourgonnettes, camions, etc.) en véhicule de transports de passagers".



Le communiqué explique aussi que "les transformations des véhicules d’origine destinées à augmenter les places assises pour les passagers ou à créer des porte-bagages supplémentaires, sont interdites et une tolérance zéro est appliquée contre les surcharges de personnes et de bagages pour l’ensemble des véhicules".



Une autre mesure phare concerne l’âge des chauffeurs "l’âge des conducteurs de véhicules de transport urbain de passagers taxis urbain est fixé à 25 ans au minimum, et l’âge minimum requis pour l’obtention du permis de conduire pour les conducteurs de véhicules de transport public interurbain de passagers et de marchandises, est fixé à 30 ans".



Toujours comme mesure prise pour lutter contre l’insécurité routière, c’est concernant les deux roues. Et à ce propos, le ministre a annoncé qu’ils ont, les conducteurs six mois pour se régulariser.

« Tous les véhicules motorisés à deux roues doivent se faire immatriculer gratuitement auprès des services compétents du Ministère chargé des Transports terrestres pendant six (6) mois, à partir du jeudi 16 mars 2017 ».



Le ministère précise que passé ce délai, aucun véhicule motorisé deux roues ne sera admis à circuler.



Le ministre rend le port de casque de sécurité obligatoire



Tout conducteur de véhicule à deux roues qui circule sur la voie publique, avec ou sans passager, sans porter un casque homologué, verra son véhicule immédiatement immobilisé sans préjudices de l’amende forfaitaire prévue à son encontre par les dispositions réglementaires du Code de la route, prévient le ministère.



En outre le communiqué signale que « les dispositions du Code de la route relatives à l’usage du téléphone au volant, au port de la ceinture de sécurité, à l’excès de vitesse, au respect de la signalisation horizontale et verticale seront rigoureusement appliquées ».

