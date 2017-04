Mansour Faye sur la tenue du Festival international de Jazz de Saint-Louis: "nous n'aurons plus de difficultés financières" La 25e édition du festival international de Jazz de Saint-Louis a démarré hier devant un public venu très nombreux composé en grand nombre d'Européens. Selon le maire de la ville Mansour Faye, il n'y aura plus de difficultés financières pour organiser la manifestation.

C'est à la place Faidherbe que s'est tenue hier la cérémonie d'ouverture de la 25e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis sous la présence effective du maire de la ville. Lequel a constaté que "le festival génère des retombées financières à la ville et actuellement, les hôtels affichent le plein. Le chef de l'Etat a décidé d'aider à l'organisation de cette manifestation. Il m'a remis 20 millions de francs que je vais remettre aux organisateurs. Nous n'aurons plus de difficultés financières".



En attendant, le budget prévu pour la manifestation qui s'élève à 270 millions de francs CFA, n'est toujours pas bouclé. Seuls 48% sont déjà disponibles, renseigne les organisateurs regroupés au sein de l'association Saint-Louis pour qui, "il est heureux que le Président de la République ait compris qu'il s'agit d'un festival culturel majeur".



Le festival international de jazz de Saint-Louis qui fête cette année ses 25 ans d'existence, est devenu l'un des événements les plus importants de l'agenda culturel national et l'un des plus grands festivals de jazz du continent africain.



source: l'AS Quotidien

