Mansour Ndiaye, chef des services techniques communaux de la mairie de Bambey:« 80% des centres de vote sont inondables »

« Je constate malheureusement avec vous que tous les centres de vote sont des écoles et que la plupart d’entre elles sont inondables, « Ecole 4, Ecole Annexe, Ecole 1 Cheikh Awa Balla, Ecole 3. 80% des écoles prennent de l’eau, c’est une crainte pour les élections à venir. Nous allons voir avec le préfet comment parer à toute éventualité. Pour ce qui est des bassins de retention, il existe deux autres à Dvf. Ils sont à faible taux certes, l’un à 8 000 M3 et l’autre, 7 000 m3, mais ils avaient promis d’agrandir et d’approfondir le bassin. »





