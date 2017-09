Mansour Sy Djamil : « On commence cette Législature par la mort de Djibo Kâ le jour de l’anniversaire de la disparition de Abdoul Azizi Sy Dabakh et ce n’est pas un hasard »

Mansour Sy Djamil de Bes du Niak a tenu à rappeler le message adressé aux députés par Abdoul Aziz Sy Dabakh, lors du magistère d’Abdou Diouf, tout en signalant que l’arrestation de Khalifa Sall reste l’expression d’une injustice qui doit interpeller tous les sénégalais épris de justice et d'équité.



"Craignez DIEU dans le vote des lois à l'Assemblée nationale", avait déclaré Abdoul Aziz Sy Dabakh avant de tomber finalement entré en transe en prononçant la Chahada.



C’est ce discours poignant et émouvant qui est toujours d'actualité que Mansour Sy a tenu à rappeler aujourd'hui avec l'installation de la 13ème Législature… tout en faisant le parralèle avec l’arrestation « arbitraire » de Khalifa Sall.



« Je voudrais formuler des prières à l’encontre de notre collègue Djibo Kâ. On commence cette législature par la mort de Djibo Kâ en ce 14 septembre qui correspond avec la date anniversaire de la disparition de Serigne Abdou Aziz Dabakh et ce n’est pas un hasard. L’essentiel des interventions de Dabakh était adressé aux députés et au Président de la République. Souvenez-vous à ceux qui nous ont précédés. Dabakh parlait sur la base de la justice et de l’équité. Dieu dit dans le Coran : « Nous avons envoyé les prophètes et les Livres juste pour que pour la justice et l’ordre règnent sur terre ». , a déclaré solennellement Mansour Sy Djamil qui n’a pu terminer son discours puisque les cinq miniutes qu’on lui a accordées s’étaient écoulées.



« C’est pourquoi j’interpelle tout le monde sur ce qui s’est passé le 30 juillet avec la manière que les élections se sont passées ce aussi ce qui s’est passé avant le 30 juillet avec l’arrestation de Khalifa Sall notre tête de liste (Ndlr Manko Taxawu Senegaal) », at-t il ajouté.



Massène DIOP Leral.net





