Mansour Sy aux pèlerins : "Son Excellence Macky Sall et le Premier ministre vous souhaitent un bon pèlerinage accepté par le Tout-Puissant Allah" Le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, Mansour Sy, venu représenter Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, a souhaité de la part de Son Excellence Macky Sall et du Premier ministre, un bon pèlerinage 2017 accepté par le Tout-Puissant Allah"

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Août 2017 à 09:27



