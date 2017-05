Mansour Sy, ministre du Travail : « Macky Sall a toujours accompagné les travailleurs depuis son accession à la magistrature suprême. C’est cela le Sénégal émergent - See more at: http

Le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, Mansour Sy, a affirmé, au cours de cet entretien avec le Soleil, qu’avec les efforts faits par l’Etat, on s’achemine vers une fête du 1er mai apaisée. Morceaux choisis



"Avant 2012, les mêmes cahiers de doléances étaient toujours déposés. C’est avec le président Macky Sall que les choses ont commencé à changer. Il nous a demandé de vider les cahiers de doléances. A cet effet, des négociations ont été initiées. En 2013, des accords importants ont été enregistrés. Ces accords tournaient autour de la prime de transport, les entreprises liquidées et d’autres secteurs d’activités. Aujourd’hui, nous avons vidé les cahiers de 2013 et signé un protocole avec les travailleurs. Il en est de même pour les cahiers de doléances de 2014-2015. Toutes les revendications arrivées à maturité ont été prises en compte. Il y a également eu des échanges sur d’autres doléances à l’échelle des entreprises, sans énumérer la poursuite des négociations entre les partenaires sociaux et certains ministères.



Celles qui devaient être discutées dans les entreprises y ont été. Il n’y a donc pas d’arriérés des cahiers de doléances 2014/2015. Par contre, nous avons sur la table les cahiers de 2016. Nous nous acheminons vers une rencontre de synthèse parce qu’en amont du processus, les ministères ont déjà travaillé avec les partenaires sociaux. Dans un avenir proche, nous allons vider cette question. Nous allons vers un 1er mai apaisé. Le président de la République a donné des instructions pour que tout ce qui est mis en œuvre en direction des travailleurs puisse être renforcé.



L’Institution de coordination de l’assurance maladie obligatoire (Icamao) pour les Ipm a été mise en place grâce à la vision du président Macky Sall. La création de cette institution faîtière est une grande réforme après la modification du texte qui organise les Ipm. Elle permet une protection sociale pour tous les travailleurs. La politique nationale sur la sécurité santé au travail a été également validée. Aujourd’hui, le Sénégal est l’un des premiers pays à disposer d’une politique nationale de sécurité et santé au travail. Près de 2 milliards 600 millions de FCfa sont dépensés chaque année en moyenne à travers l’Ipres pour prendre en charge des accidentés de travail et des personnes atteintes de maladies professionnelles.



C’est tout le sens de la culture de prévention développée par l’Ipres depuis quelques années. En prenant la décision historique de mettre en place une politique nationale de sécurité et santé au travail, le président de la République a encore montré son sens élevé de la responsabilité. La performance et la compétitivité des entreprises sont liées à une bonne santé de leurs travailleurs, à moins d’accidents de travail. Chaque accident de travail fragilise l’entreprise. C’est une bonne initiative que le chef de l’Etat a prise en direction des travailleurs. Il a toujours accompagné les travailleurs depuis son accession à la magistrature suprême. C’est cela le Sénégal émergent."



