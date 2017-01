Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Manuel Valls: « Les défaites font partie de la vie politique » Rédigé par Massene Diop le 30 Janvier 2017 à 10:48 | Lu 277 fois

L’ancien premier ministre, qui s’était déclaré candidat après la renonciation de François Hollande début décembre, a vécu une campagne difficile.



La poussée de la participation n’aura pas suffi. Manuel Valls s’incline largement à la primaire à gauche face à Benoît Hamon, dimanche 29 janvier. Pour l’ancien premier ministre, qui avait quitté Matignon début décembre 2016 pour se lancer dans la course, la défaite est amère. Il est en effet battu par son ancien ministre de l’Education qu’il avait poussé vers la sortie en août 2014, pour cause de désaccord sur la politique économique.



« Les défaites font partie de la vie politique et de la démocratie. N’en portons aucune rancœur, ce sentiment m’est en tous points, étranger », a-t-il déclaré au moment de reconnaître sa défaite devant ses partisans, alors que des résultats encore provisoires le créditent de 41,12 % des suffrages.



Après la surprise de sa deuxième place au premier tour (31,48 %), Manuel Valls avait durci le ton dans l’entre-deux-tours, multipliant les attaques contre son adversaire (un « marchand de sable ») et son revenu universel d’existence (« la ruine de notre budget »), jugeant Benoît Hamon « ambigu » sur la laïcité.



Parti dans la position du favori, la campagne aura été difficile pour l’ancien premier ministre. « Ça va, ça va, ça va ! », répétait-t-il en boucle juste après avoir été victime d’une agression. Mardi 17 janvier, l’ex-premier ministre avait été giflé à la sortie de la mairie de Lamballe (Côtes-d’Armor), lors d’un déplacement en Bretagne, où il était accompagné du ministre de la Défense et président de la région, Jean-Yves Le Drian. Au passage du candidat, un jeune homme avait crié « Ici, c’est la Bretagne ! » puis l’avait frappé au visage, avant d’être plaqué au sol par le service d’ordre.





Déclaration de candidature poussive



M. Valls n’en était pas à sa première sortie mouvementée. Le 22 décembre 2016, à Strasbourg, un individu avait voulu enfariner l’ancien premier ministre pour l’interpeller à propos du 49.3, l’article de la Constitution permettant de faire adopter une loi sans le vote du Parlement. « 49.3 on n’oublie pas ! On n’oublie pas ! », avait lancé l’auteur de l’incident en s’adressant à Manuel Valls, lequel s’apprêtait à entrer dans un café. « C’est un bon présage. C’était de la farine sans gluten, donc j’apprécie l’attention », avait ironisé à sa sortie l’ancien maire d’Evry (2001-2012), dont le manteau avait entre-temps été nettoyé.



Après une déclaration de candidature poussive en décembre, M. Valls a passé ces dernières semaines à devoir se justifier sur son bilan à Matignon. L’ex-premier ministre a tenté de renouer avec lui-même, ses idées et son style. Incarnant la candidature de la gauche gouvernementale, l’ancien rocardien se pose en successeur de M. Hollande. Il a eu l’occasion d’assumer le bilan du quinquennat, qui est aussi le sien, lors des trois débats qui ont précédé la primaire.



Dans un entretien au Monde, M. Valls déclarait le 16 janvier : « C’est souvent le problème de la gauche française : elle gouverne dans des moments difficiles, puis engage elle-même des procès en trahison. (…) Gouverner, c’est difficile. Et moi, j’ai assumé les responsabilités. Je suis convaincu que la France a toujours besoin de la gauche et je veux l’incarner. »



« Le temps venu, l’Histoire replacera notre action à la hauteur de ce qu’elle a été », a-t-il assuré, au soir de la défaite, ajoutant : « Et je vous le dis, nous n’aurons pas à rougir du travail accompli. Et ce, malgré les divisions lourdes de conséquences au sein de notre propre camp, et ce vieux procès lancinant en trahison. »



Manuel Valls a été notamment la cible de ses concurrents au sein du Parti socialiste. Vincent Peillon a ainsi exprimé son « désaccord profond » avec lui sur une question « qui a marqué ce quinquennat », celle de l’accueil des réfugiés par la France. « J’ai le sentiment que les Français étaient plus généreux que leurs dirigeants », a glissé l’ancien ministre de l’Education nationale, reprochant à l’ex-chef du gouvernement les « 5 000 » réfugiés accueillis par la France, « loin des 30 000 promis ».





Réputation de « droitier » au sein du PS



L’ancien maire d’Evry avait officialisé en décembre sa participation à cette primaire, le temps de démissionner de son poste de premier ministre, qu’il occupait depuis 2014. La veille, le 1er décembre, François Hollande annonçait qu’il renonçait à briguer un second mandat de président de la République et lui laissait donc le champ libre pour entrer en campagne.



Fils d’un artiste peintre espagnol, M. Valls connaît son premier engagement politique en 1980. A 17 ans, il adhère au Mouvement des jeunes socialistes pour soutenir Michel Rocard, auprès de qui il se formera – l’ancien premier ministre, mort en juillet 2016, l’avait reconnu comme un de ses « héritiers ». Né à Barcelone en 1962, naturalisé français vingt ans après, cet amateur de football fabriquera sa « marque », en parlant sécurité et laïcité bien avant que ces sujets ne soient à la mode socialiste.



Ces thématiques lui vaudront la réputation de « droitier » au sein du PS. Une ligne qu’il suivra comme ministre de l’intérieur (2012-2014), puis premier ministre (de mars 2014 à décembre 2016) et qu’il a assumée, dimanche soir.



« Je resterai quoi qu’il advienne ce militant infatigable d’une gauche qui, sans aucun sectarisme, sait relever les grands défis de notre temps (…) Une page se tourne, aussi pour moi. Cinq années s’achèvent. J’ai assumé la protection des Français comme ministre de l’Intérieur puis les responsabilités du gouvernement de la France. Servir mon pays, quel honneur, quelle fierté ! Chaque minute a compté et je ne l’oublierai jamais », a-t-il conclu.



Une ligne qu'il suivra comme ministre de l'intérieur (2012-2014), puis premier ministre (de mars 2014 à décembre 2016) et qu'il a assumée, dimanche soir.« Je resterai quoi qu'il advienne ce militant infatigable d'une gauche qui, sans aucun sectarisme, sait relever les grands défis de notre temps (…) Une page se tourne, aussi pour moi. Cinq années s'achèvent. J'ai assumé la protection des Français comme ministre de l'Intérieur puis les responsabilités du gouvernement de la France. Servir mon pays, quel honneur, quelle fierté ! Chaque minute a compté et je ne l'oublierai jamais », a-t-il conclu.



