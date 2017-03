Manuel Valls, un soutien encombrant pour Emmanuel Macron

Comment gérer le soutien de l’ancien Premier ministre de François Hollande pour ne pas apparaître comme le candidat du gouvernement sortant ? Après l’annonce de Manuel Valls, mercredi 29 mars, c’est la délicate question que doit gérer le candidat du mouvement En Marche ! à l’élection présidentielle.



Car si la démarche de Manuel Valls fragilise un peu plus la candidature de Benoît Hamon, elle donne également davantage de poids aux attaques de François Fillon et de Marine Le Pen qui accusent depuis plusieurs semaines leur principal concurrent, Emmanuel Macron, d’être le fils spirituel de François Hollande.



"La réalité de la candidature Macron apparaît dès lors au grand jour : c'est une vaste entreprise de recyclage des sortants du système. […] L'arrivée de [Manuel Valls] confirme qu'Emmanuel Macron est devenu un simple rouage dans ce grand plan de sauvetage de la Hollandie", a également écrit Marine Le Pen sur son site de campagne.



Cette avalanche de commentaires négatifs, Emmanuel Macron l’avait anticipée. En convoquant d’urgence une conférence de presse, mardi après-midi, pour souligner le fait qu’il comptait bien imposer, en cas de victoire à la présidentielle, "le renouveau dans la méthode, dans les pratiques, dans l’équipe gouvernementale", il avait déjà tenté de devancer l’annonce de Manuel Valls et les inévitables critiques de la droite.



Et s’il fallait encore préciser sa pensée, Emmanuel Macron a prévenu, mercredi matin sur Europe 1 : "Je serai le garant du renouvellement des visages, du renouvellement des pratiques." Difficile d’accueillir plus froidement le soutien de Manuel Valls.



