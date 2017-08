Maodo Malick Mbaye (Geum sa bopp) : «Thierno. A Sall devait rester au sein de l’Apr, et discuter avec le chef de l’Etat afin d’aplanir leurs divergences »

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Août 2017 à 11:56

Le président du Mouvement Conscience citoyenne Geum sa bopp s’est prononcé suite à la victoire de Benno Bokk Yakaar à Thiès. Maodo Malick Mbaye qui se prononçait lors de l’émission «RFM matin», s’est félicité de cette victoire dans le département tout en déplorant «le gâchis» de Thierno Alassane Sall, qui a démissionné peu avant les élections législatives, donnant des consignes à ses partisans à voter pour l’opposition.



Selon Maodo Malick Mbaye, cette position adoptée par l’ancien ministre de l’Energie et des Energies renouvelables en tournant le dos à l’Alliance pour la république (APR) et à BBY, est incompréhensible pour la population thiessoise car, cette dernière considère que M. Sall est comptable du bilan de Macky Sall.



Cependant, le Directeur général de la Maison de l’Outil reconnait l’apport de l’ancien ministre sur la victoire de l’opposition dans la commune de Thiès. N’empêche, la décision de celui qu’il considère comme son ami, n’est pas des meilleures surtout qu’il devait rester au sein de la formation de présidentielle, et discuter avec le chef de l’Etat afin d’aplanir leurs divergences.



Quant à Idrissa Seck, M. Mbaye voit en sa défaite dans le département, un désaveu total que lui ont décerné les Thiessois.

