Maquillages de fêtes : 5 looks de stars décryptés

Le look baby-doll d'Enjoy Phoenix : appliquez un duo de fards poudre chocolat et caramel sur les paupières, puis une touche de blanc cassé pour lifter l'arcade sourcilière et ouvrir le regard. Le truc en plus : former de petits groupes de cils avec la pointe de la brosse de votre mascara, en donnant de légers coups à la verticale. La frange semblera aussitôt plus fournie. À vous les battements de cils glamour.



Le smoky argenté d'Eva Longoria : un fard crème irisé, une touche de poudre de nacre, des faux-cils ultra-black, et le tour est joué. Il ne vous reste plus qu'à matcher la couleur de votre fard à celle de votre iris : un joli gris perle pour les yeux bleus, du violet pour un regard émeraude et un mordoré pour celles qui ont les yeux noisette.



Le make-up sophistiqué de Rita Ora : pour donner un côté festif au discret caramel irisé posé sur les paupières, pensez à tracer un trait de fard argenté au ras des cils inférieurs. Sans oublier d'afficher une bouche d'un rouge orangé hyper glamour.