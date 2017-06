Maradona se paye Sampaoli, Veron et Dani Alves… en une seule interview Invité à brasser l’actualité lors d’une interview accordée à la télévision TyC Sports, Diego Maradona a fait ce qu’il fait de mieux. A savoir, du Diego Maradona et envoyer quelques tacles à d’autres personnalités de la planète foot. Ses victimes ? Le nouveau sélectionneur de l’Argentine, Jorge Sampaoli, son nouvel adjoint, Juan Sebastian Veron, et le Brésilien Dani Alves.

Il ne faut pas chercher Diego Maradona. Ou alors, il faut être sûr de pouvoir moucher El Pibe de Oro, ce qui n’a probablement jamais été fait jusqu’à aujourd’hui. Car avec la légende vivante du football argentin, le retour de bâton est plus que salé. Le tacle appuyé. Et la charge dans le dos bien sentie.



La preuve ? Invité à répondre aux questions d’une chaîne de télévision, TyC Sports, Maradona en a profité pour régler quelques comptes. Notamment un avec le latéral droit brésilien de la Juventus de Turin, Dani Alves, qui l’avait égratigné dans la semaine.



« Dani Alves est un idiot »

"On veut les comparer (Messi et Maradona, ndlr) mais ce n’est pas possible. Combien de Ballons d’Or a Maradona ?" avait notamment glissé l’ancien Barcelonais, en ajoutant que l’Argentin avait remporté une Coupe du monde "en marquant un but de la main".



Réponse de l’intéressé : "Dani Alves est un idiot. C’est un joueur qui va centrer 28 fois et n'en réussir que quatre. Les vrais latéraux au Brésil sont Cafu, Maicon. Dani Alves, c’est pauvre. Il parle comme ça parce qu’il évolue dans une partie du terrain où l’on ne joue pas au football."





''Sampaoli, vous lui envoyez le ballon, il vous le rend de la main''

Mais la colère de Maradona ne s’est pas seulement concentrée sur le défenseur brésilien. Diego en a gros sur la patate concernant Jorge Sampaoli, le nouveau sélectionneur argentin.



Pourquoi ? Parce que ce dernier n’a pas tenu ses promesses. ''Sampaoli m’a menti. Je suis très remonté contre lui. Il m’a appelé quand j’étais en Croatie, confie Maradona. Il m’a dit qu’il voulait me connaiître et parler de football.



Mais quand il a été nommé à la tête de la sélection, plus rien. Et après, je vois qu’il arrive avec huit entraîneurs. Huit coachs pour rester à la maison. Sinon, pourquoi faire ? Il a pris une équipe de foot pour entraîner une équipe nationale.''



« Qu’il fasse la liste de l’Angleterre et pas celle de l’Argentine »

Et parmi ses techniciens, un certain Juan Sebastian Veron, secrétaire général des sélections nationales, qui en a pris aussi une bonne au passage. ''Veron ? Qu’il fasse la liste de l’Angleterre et pas celle de l’Argentine'' a lâché l’ancienne gloire de Naples.



Avant d’en finir une fois pour toutes avec Sampaoli. ''Prendre Icardi à la place d’Agüero est une folie. Au lieu de le prendre lui, il aurait dû appeler Benedetto ou Alario. Sampaoli ne connait rien de plus que Bauza (l’ancien sélectionneur de l’Argentine).



Il est allé à Barcelone et il en a mangé cinq. Si vous lui envoyez un ballon, il vous le renvoie de la main. Il a laissé Séville aux portes du cimetière.'' Voilà, voilà. Les oreilles de certains n’ont pas fini de siffler.





RMC

