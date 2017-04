Marathon de Dakar 2017: Le satisfecit et les regrets de la "Convention des Dakarois"

La convention des Dakarois a exprimé toute sa satisfaction pour la réussite de du marathon qui s’est tenu le 17 avril 2017 à Dakar. Toutefois, elle dit regretter pour la tenue de ce marathon le jour du lundi de Pâques avec tous les désagréments causés par la perturbation de la circulation. Elle l’a fait savoir dans un communiqué que le Rédaction de Leral.net vous livre in extenso :



« La Convention des Dakarois » félicite les organisateurs du marathon de Dakar qui s’est tenu ce lundi 17 avril 2017. Cette manifestation devrait permettre l’inscription de ce marathon dans l’agenda international de l'athlétisme mondial avec tous les bienfaits au plan du rayonnement de notre ville ainsi que le développement du tourisme dans notre cher Sénégal.



Cependant, nous voudrions transmettre nos regrets à la communauté chrétienne pour la tenue de ce marathon le jour du lundi de paques avec tous les désagréments causés par la perturbation de la circulation à Dakar.



Malgré la réussite de la manifestation, ce dont nous nous félicitons, nous demandons aux autorités une plus grande vigilance pour éviter ce genre de situations, gage de la consolidation du dialogue inter-religieux que le monde nous envie tant.



C'est l’occasion de poser le problème important du retour du Rallye Paris-Dakar à son trajet originel, qui était un événement majeur tant attendu par le monde entier. La Convention des Dakarois va s'investir pour que le Dakar revienne à Dakar ».



