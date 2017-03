Marcel Mendy, le directeur exécutif du sport de Gambie: "On espère que le sport sera une des priorités du Président Adama Barrow" Marcel Mendy, le directeur exécutif chargé du sport en Gambie, Marcel Mendy liste ici au micro de Leral.TVles maux, les défis et perspectives du sport gambien. IM.Mendy a ausi expliqué le football gambien éprouve des problèmes pour se qualifier à la CAN et au Mondial. Entretien

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Mars 2017 à 15:57 | | 0 commentaire(s)|



