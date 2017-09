Marcelo risque au moins 4 matchs de suspension

Selon le rapport de l’arbitre Hernandez Hernandez, Marcelo a volontairement frappé Lema qui se trouvait au sol : « À la 89e minute, le joueur (12) Vieira Da Silva Junior, Marcelo, a été expulsé pour le motif suivant : avoir frappé un adversaire dans le dos, alors que le ballon n’était pas à une distance suffisante pour être joué ».



Un rapport qui pourrait coûter cher au Brésilien, comme l’indique l’article 123 relatif à la violence dans le jeu, qui parle d’une sanction de 1 à 3 matchs. Sauf que si le Comité de la compétition considère son acte comme une agression, la suspension peut alors grimper à 4 matchs minimum, explique le média AS.



Une bien mauvaise nouvelle pour le Real Madrid et Zidane, qui après la suspension de CR7 pour 5 rencontres, ne peuvent même pas compter sur de bons résultats en Liga pour se consoler.



Déjà certains commencent à évoquer une crise à la "maison blanche" après avoir fait deux matchs nuls consécutifs. Et à coté, le Barça compte trois victoires, de quoi s’inquiéter les ardeurs du Real et de leurs fans.





Thierno Malick Ndiaye avec As