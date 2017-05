Marché Hlm: les commerçants grognent contre l'installation d'une foire par le maire Ababacar Sadikh Seck

« Trop, c’est trop » fustigent les commerçants du marché des Hlm à l'encontre du maire de la commune des Hlm Ababacar Sadikh Seck qui selon eux, mène des tractations pour occuper l’avenue Cheikh Ahmadou Bamba durant le mois du Ramadan, en la cédant à un opérateur dans le but d’y installer une foire.



En conférence de presse ce mardi 30 mai 2017, au centre culturel de la localité, les commerçants du marché des Hlm ont promis de combattre cette « injustice » jusqu’au bout. « Non satisfait d’avoir abusé de son pouvoir pour installer injustement une foire sur l’avenue Cheikh Ahmadou Bamba l’année dernière, il entend récidiver cette année avec le même modus operandi », ont fait remarquer le secrétaire général de l’Unacois jappo, section Hlm, El Hadji Fall et Cie.



Ces commerçants très remontés, s’opposent une farouche résistance à toute tentative d’occupation de l’avenue Cheikh Ahmadou Bamba orchestrée par le Maire en personne, qui a même « jeté son dévolu » sur le terrain de football des Hlm.



Par ailleurs, ils ont dénoncé la gestion nébuleuse du marché des Hlm qui constitue pour le maire sa « vache laitière » et l’état de délabrement du marché alors qu’ils s’acquittent convenablement des taxes



Par conséquent, « aucune évolution notoire n’est constatée aux Hlm depuis son installation. Etant acteurs en la matière, parcourant toutes les grandes villes commerciales du monde, nous n’avons jamais assisté à une foire organisée dans l’enceinte et aux alentours d’un marché public », a déclaré M. Fall.



A en croire le secrétaire général de l’Unacois section Hlm, El Hadji Fall attire l’attention de l’opinion nationale et internationale et toutes les autorités compétentes du pays, sur les conséquences de l'organisation de cette foire pouvant déboucher sur le pire du fait de cette concurrence déloyale faite au commerçants au marché des Hlm.



A cet effet, ces commerçant invitent le maire Ababcar Sadikh Seck à se conformer aux attentes de ses administrés, faute de quoi, ils promettent de le combattre jusqu’à son départ.



Cheikh Makhfou Diop Leral.net