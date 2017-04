Marché Thiaroye: La bande de voleuses de tissu démasquée Le cerveau de la bande, Marème Mbengue et ses acolytes ont comparu hier à la barre du tribunal des flagrants délits pour vol de tissus. Jugées, elles ont écopé de 2 ans dont un an ferme

La nommée Marème Mbengue, Aida Cissé et Fatou Thiaw ont été attraites hier pour vol de tissus au préjudice de nombreux commerçants de Thiaroye. Coutumières des faits, elles ont été condamnées à deux ans dont un an ferme. Âgées entre 20 et 23 ans, Mariama Mbengue et ses amies se sont rendues au marché Thiaroye sous prétexte d'acheter du tissu.



Arrivées au magasin de Gora Dia alors qu'elles détenaient par devers elles un échantillon de tissu "brodé Autriche", elles ont demandé à ce dernier s'il disposait de ce genre de tissus. Au moment où le commerçant, ne se doutant de rien, cherchait lesdits tissus, elles en ont profité pour lui voler deux paquets de tissus. Au retour de Gora Dia, elles ont renoncé aux achats, C'est après leur départ que le commerçant s'est aperçu du vol.



Le premier coup ayant réussi, elles décident de revenir à la charge en se présentant de nouveau à la cantine de Gora Dia. Mais elles ont été démasquées par le sieur Dia qui les a aussitôt reconnues. Le commerçant leur rappelle leur forfait. Une situation qui a mis dans tous ses états Mariama Mbengue, cerveau de la bande. Cette dernière s'est mise à lui crier dessus et à le rouer de coups. Malgré cela, Gora Dia a tenu à les conduire à la police.



Interrogées par les enquêteurs, les mises en causes ont reconnu sans ambages les faits qui leur sont reprochés. Passant aux aveux, Fatou Thiaw explique qu'elles ont volé les tissus qui se trouvaient dans le sachet plastique qu'elles détenaient à la police. Face au juge, les prévenues ont catégoriquement changé de version en niant les faits qui leur sont reprochés. Les mises en cause n'ont pas convaincu le procureur qui les a traitées de voleuses de première catégorie. L'avocat de la défense a plaidé pour la disqualification des faits en vol simple.



Rendant son verdict, le juge a condamné Marème Mbengue et cie à deux ans dont un an de prison ferme. Sonnée par la peine qui lui a été infligée par le Tribunal des flagrants délits, Marème Mbengue s'est évanouie.

