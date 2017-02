Marché central au poisson, les mareyeurs paralysent la vente Les mareyeurs du marché central aux poissons ont mis leur menace à exécution. Ces derniers qui réclament le départ sans conditions de leur directeur et ce, sans délai, observent une grève.

La grève de 72 heures telle qu'annoncée par les mareyeurs est bien suivie. Elle a été une réussite et pour cause, pas de poisson sur les lieux. Des paniers bien rangés, des seaux mis de côté, des casiers vides, des gens en colère.



Les mareyeurs ont croisé les bras pour protester contre l'insalubrité ambiante qui règne sur les lieux. Les mareyeurs s'indignent du fait que "la salubrité des lieux laisse à désirer pour un endroit de commerce de produits destinés à la consommation". Et pour le constat, les toilettes de fortune, érigées un peu partout sur le marché, indispose réellement les mareyeurs grévistes. " Ce marché n'existe que de nom du fait de la saleté qui règne sur les lieux. Les gens ne viennent plus s'approvisionner en produits halieutiques. Le marché est devenu une poubelle pour occupants et on découvre partout des tas d'immondices et des eaux usées".



Mais cette grève n’a pas été sans conséquences. Pour les nombreuses personnes qui venaient s’approvisionner sur le marché, ce fut la tristesse et la désolation. Même constat chez les gargotières. L’une d’elles s’explique, « c’est la catastrophe mais certains d’entre nous avaient déjà fait le plein de poissons. Mais nous espérons que les choses vont rentrer dans l’ordre », peste l’une d’elles.



Malgré l’intervention des bonnes volontés pour décanter la situation, les mareyeurs campent sur leurs positions, perturbant ainsi la fourniture en poissons aux dakarois. Une réunion est prévue ce lundi avec le ministre de la Pêche Omar Gueye pour discuter du statut du marché qui selon des sources, serait en passe d’être placé sous la tutelle du ministère de la Pêche.



