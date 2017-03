Marché de l’électricité en Afrique: le Sénégal se positionne en vendeur sur le continent « Fournir aux Sénégalais une énergie de qualité, en quantité et à des coûts supportables », c’est la mission que s’est assignée le directeur de la Société nationale d’électricité sénégalaise (SENELEC), Mouhamadou Makhtar Cissé. Ce dernier qui s’exprimait ce week-end lors d’une conférence intitulée : « Les grandes conférences du quotidien » portant sur le thème : « les défis de l’électricité au Sénégal », a dévoilé la stratégie qu’il compte mettre en œuvre pour réussir sa mission.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mars 2017 à 15:18 | | 0 commentaire(s)|

Ainsi, grâce a la diversité énergétique, le problème de la disponibilité de l’énergie est réglé jusqu’ en 2030. Il ne reste que le problème de l’accès. « On ne peut pas développer une entreprise telle que la Senelec sans feuille de route claire », a indiqué Mouhamadou Makhtar Cissé qui précise qu’il faut d’abord régler le problème de l’accessibilité de l’électricité à tous les Sénégalais.



« Il y a des Sénégalais qui n’ont pas encore accès a l’électricité. Et cette injustice sociale n’est pas liée au défaut de production. Elle est plutôt liée à un maillage en ligne du transport et de distribution qui est insuffisant. Voilà la raison pour laquelle la Senelec a, dans le cadre de la mise en œuvre de sa feuille de route, déployé des entreprises sur le terrain, notamment de Tamba à Kolda jusqu’à Ziguinchor, pour installer des lignes de haute tension permettant de desservir cette zone du Sud et de l’Est des régions naturelles de Casamance et du Sénégal oriental », a-t-il renseigné.



« Quand on aura fini ce maillage du territoire, on pourra acheminer l’électricité dans toutes les localités du Sénégal. C’est ce gap que nous voulons combler », a annoncé Mouhamadou Makhtar Cissé. Ce dernier envisage de positionner le Sénégal sur le marché africain de l’électricité comme vendeur et non comme acheteur ou spectateur.



« Je veux que le Sénégal soit vendeur au niveau du marché de l’électricité. C’est important pour notre pays. Nous sommes preneurs de toute opération qui permettra au Sénégal d’émerger. Nous vendons 20 mégas à ce stade, nous avons la possibilité d'en vendre un peu plus grâce au volontarisme du président de la République qui a beaucoup travaillé dans la production d’énergie pour combler le gap qui était là quand il arrivait au pouvoir », dit-il.



Ceci, parce que « nous avons des réserves de gaz et de pétrole qui sont certifiées. Et à terme, le Sénégal sera producteur de de gaz et de pétrole. Nous aurons assez de ressources pour produire de l’électricité pour les Sénégalais, mais également, pour vendre aux pays de la sous-région », a-t-il ajouté.



Et pour cette raison, Mouhamadou Makhtar Cissé a estimé que le Sénégal doit être compétitif sur le marché, vu que le Mali est connecté avec la Côte d’ivoire et que bientôt, l’ensemble de la sous-région sera connectée. Et d’ores et déjà, il veut régler les tensions de trésorerie de la société par la généralisation du système de pré-paiement qui compte déjà 200 000 clients.



"La Senelec est la première banque au Sénégal qui fournit de l’électricité à crédit payable en 60 jours. Ce décalage est mortel pour la Senelec. Il nous faut régler ce problème », a dit M. Cissé. « Le "woyofal" est un gain pour la Senelec mais aussi, pour la population. Toutes les grandes sociétés d’électricité du monde fonctionnent avec ce mode paiement. Cela permet de réduire les charges de fonctionnement, les coûts pour poser les compteurs. Le pré-paiement, c’est la liberté du client de contrôler lui-même sa consommation. Ça rend l’électricité moins chère pour les consommateurs et cela nous soulage en termes de trésorerie », a expliqué M. Cissé.



La lutte contre la fraude sur l’électricité fait aussi partie des mauvaises pratiques auxquelles Mouhamadou Makhtar Cissé compte s’attaquer pour améliorer la qualité du service. « Ce fardeau que le Sénégal traîne encore. 25 milliards de perte chaque année à travers le vol de l’électricité. La fraude sur l’électricité est devenue un délit et nous parlons de vol d’électricité. Comme ce vol a été presque criminalisé, nous avons tout l’appareil judiciaire à notre disposition pour pouvoir rechercher et attraper ces délinquants et les traduire en justice », a argué Mouhamadou Makhtar Cissé. Il a justifié ce combat par le fait que « l’électricité demeure en facteur de compétitivité ».



Source Vox Populi

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook