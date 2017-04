Marche du 7 avril de « Y en a marre » Alexandre Ngom, maire de Thiomby, appelle au ‘’calme’’ et à la ‘’sérénité’’

La marche du mouvement « Y en a marre » prévue vendredi 7 avril, continue de faire parler d’elle. En effet, les commentaires vont bon train depuis que les jeunes de cette structure ont décidé d’organiser un grand rassemblement à la place de la nation. C’est au tour du maire de la commune de Thiomby (département de Kaolack), directeur de l’Urbanisme et de l’Architecture, de se prononcer sur cette affaire. D’après Alexandre Ngom, aucun homme, fut-il de l’opposition, ne peut être contre une unité autour de ce dont le pays a besoin.



« Il est possible cependant que le gens aient des voies discordantes sur certains points, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas unité, car l’unité ne veut pas dire l’unanimité. Donc, le mouvement « Y en a marre », s‘il appelle à une manifestation, je pense que c’est dans le cadre de l’inexistence d’unanimité. Il y a unité quand même dans ce pays, car je crois que tout le monde travaille pour le bonheur du pays, mais ceux qui travaillent pour le déstabiliser, n’ont pas leur place dans les instances de décision », explique-t-il.



Dans ce même registre, M. Ngom a donné son point de vue sur le rassemblement de « Y en a marre » en déclarant ceci:« les marches se font dans le cadre des lois et règlements qui régissent ce pays. Il n’y a pas quelqu’un qui est là, qui menace lorsque quelqu’un d’autre veut manifester. Il y a des autorités administratives qui donnent les autorisations et encadrent les marches. On ne peut pas développer un pays sans le calme. Toute personne qui appelle à autre chose que le calme, ne veut pas du bien pour le pays-là. Nous ne sommes pas à l’époque des révolutions, nous sommes à l’époque de la démocratie».



