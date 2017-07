Marche pour la délivrance des cartes d’électeur : Wattu Senegaal dénonce et exige "la libération immédiate" de ses militants arrêtés

La Coalition gagnante Mankoo Wattu Senegaal dénonce et exige la libération de ses militants arrêtés mardi, lors de la marche pour le retrait des cartes électeurs. Au total Au nombre de dix-huit, Amina Sakho Cie ont été interpellés au centre-ville où ils tentaient de manifester à l’appel de l’ancien président Abdoulaye Wade.



«Nous dénonçons vigoureusement cette nouvelle trouvaille du régime et exigeons la libération immédiate de nos frère et sœurs dont le seul tort est d’avoir le courage de dire non. Ce régime cherche à installer une dictature majeure en interpellant, en pleine campagne plus d’une cinquantaine de nos militants dont des investis pour la députation», lit-on dans un communiqué.



Aux dernières nouvelles, ces militants de la Coalition gagnante Mankoo wattu Senegaal ont été déférés au parquet de Dakar où ils attendent d’être fixés sur leur sort.



La tête de liste de la coalition, Me Abdoulaye Wade n’a pas encore fait de déclaration personnelle sur cette affaire. Ses partisans eux, expliquent ces arrestations par le fait que «la vigueur et l’enthousiasme qui rythment la campagne de la coalition gagnante wattu senegaal ait plonge Macky Sall et Benno bokk Yaakaar dans une perspective pessimiste irréversible».



« Il excelle dans l’outrage et la séquestration, dénoncent-ils dans le communiqué, le droit de manifester est confisque au Sénégal et le citoyen sordidement parque dans des espaces de répression traces par le régime en place. Macky sall et son régime ont fini d’installer honteusement deux types de sénégalais : un sénégalais a part qui n’a aucun droit parce qu’il est opposant et un sénégalais dit à part entière qui bénéficie de tous les droits parce qu’il soutient Benno bokk Yaakaar ».



Amadou Sy

