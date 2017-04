Marche prévue par Yakham Mbaye : La Raddho s’inquiète d’une‘’ contre performante, anti-démocratique, dangereuse et d’atteinte grave à l’ordre public’’

L’organisation de la marche prévue par le secrétaire d’Etat Yakham Mbaye pour apporter la réplique à celle d Mouvement social, Y en a marre le même jour et à la même place est ressenti par la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO) comme contre performante, anti-démocratique, dangereuse et d’atteinte grave à l’ordre public, note le communiqué parvenu à la Rédaction de Leral.net.





« La Raddho a appris avec inquiétude que Monsieur Yakham Mbaye, responsable de l’APR a déposé une demande pour l’organisation d’une marche prévue le même jour, au même moment et à la même place que la manifestation annoncée par le mouvement Y’en a Marre. La RADDHO est convaincue que l’organisation d’une contre-manifestation pour faire échouer une rencontre prévue à l’avance est contre performante, anti-démocratique, dangereuse et peut constituer une grave atteinte à l’ordre public », peut-on lire dans le document.



Ainsi, le Secrétaire Général par Intérim Sadikh NIASS et compagnie ‘’rappelle aux autorités étatiques que la liberté de manifestation est un droit fondamental reconnu par la Constitution et les Instruments juridiques internationaux tels que la Charte Africaine des droits de l’Homme et des peuples, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et le Pacte International relatif aux droits civils et politiques’’.



Recommandant aux "autorités préfectorales de ne pas tomber dans le piège de l’interdiction et de privilégier le dialogue et la concertation entre toutes les parties prenantes, la Raddho lance ainsi un appel au calme à la classe politique aux mouvements citoyens et à toutes les parties prenantes pour que le dialogue et la concertation puissent prendre le dessus sur la confrontation afin de préserver la paix et la sérénité nécessaires pour la tenue d’élections législatives libres, transparentes et paisibles au mois de juillet 2017.’’



