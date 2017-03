Marco Verratti (PSG) : «À 3-1, les joueurs du Barça m'ont dit que c'était fini»

Marco Verratti (milieu du PSG, battu 1-6 par Barcelone et éliminé de la Ligue des champions, sur la chaîne L'Equipe) : «La qualification du Barça est méritée. C'était difficile de jouer, de se faire des passes, ils pressaient trop en première période. En deuxième, on est arrivé à mieux jouer. Mais on a pris le troisième but, et là, on a compris qu'on devait jouer. On ne devait pas attendre que ça finisse comme ça.



Avec le but d'Edi (Edinson Cavani), on a gagné en tranquillité. J'ai alors parlé aux joueurs du Barça, ils m'ont dit que c'était fini. Prendre trois buts en cinq minutes, je ne trouve pas d'explication, c'est le foot. C'est un match que je n'oublierai jamais. J'espère qu'il servira de leçon à tout le monde.



«On a perdu 6-1, ce n'est pas à cause de l'arbitre»

Maintenant, on va passer des moments difficiles. Il y en aura d'autres. Il faut trouver la force de relever la tête. Il faut être des hommes. On est tous tristes. On a perdu 6-1, ce n'est pas à cause de l'arbitre. On est les premiers responsables.»



source: Lequipe