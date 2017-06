Marco Verratti au FC Barcelone? Ronaldo lui donne un important conseil sur son avenir

Marco Verratti est au cœur de toutes les attentions, actuellement. Alors que la presse espagnole évoque l’intérêt de Barcelone pour l’Italien, le Parisien a reçu des conseils d’une légende du football.

Marco Verratti prolongera-t-il son aventure avec le PSG ? Ou ira-t-il garnir l’effectif de stars du Barça ? C’est l’un des feuilletons de l’été à n’en pas douter. Pour Ronaldo, « Il Fenomeno », le prodige italien doit rejoindre la Catalogne pour poursuivre sa carrière.

« De par ses qualités, Marco Verratti est un joueur parfait pour le Barça. (…) Il mérite de jouer dans un grand club européen et le Barça est l’un des plus forts », a expliqué l’ancien Blaugrana, lors d’une interview accordée à la Gazzetta dello Sport.



L’ancien avant-centre brésilien sous-entend donc que le talentueux italien devrait évoluer dans un club comme le FC Barcelone. Autrement dit, Ronaldo ne verrait pas le PSG comme un club au niveau des Catalans, et ne pense pas que Verratti puisse grandir comme il le pourrait dans une autre équipe.



Avec le PSG, l’Italien réalise depuis son arrivée de grandes prouesses mais malgré cela, le club de la capitale ne parvient toujours pas à intégrer le dernier carré de la Ligue des Champions. Lors des prochaines semaines, on en saura sans doute plus l’avenir du milieu de terrain et de sa volonté de prolonger ou non l’aventure avec le club de la capitale.



afrikmag



