Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Marema Fall, artiste-chanteuse : "Il n'y a pas photo entre Youssou Ndour et Wally Seck" Rédigé par leral.net le Lundi 16 Octobre 2017 à 14:34 | | 0 commentaire(s)|



Le Womaaf (World Music and African Art Festival) qui se tient chaque année à Tanger, attire des festivaliers du Maroc et du monde entier. Chaque année, un pays d’Afrique est à l’honneur. Et cette fois ci, c’est le tour du Sénégal avec comme marraine, Marèma Fall, lauréate du découvert RFI 2015.



En entretien avec le journal « Les Echos », elle a expliqué les contours de ce festival qui promeut, dit-elle «le métissage musical et artistique entre les artistes de l’Afrique subsaharien et ceux du Maroc. Mais aussi de booster de savoir-faire des artisans d’Afrique, avec une plateforme de promotion de contribuants ».

Interrogée sur l’évolution de la musique sénégalaise, l’artiste n’a pas été tendre la dessus, et attribue même la « note de 6 sur 20 ». « Il manque beaucoup de chose à notre musique. Tout le monde fait la même chose : le mbalax », fait remarquer l’auteure de « Femme d’affaires ». Elle semble même inquiète de l’avenir de la musique sénégalaise car selon elle, « Iso Lo, Baaba Maal, Youssou Ndour sont toujours les même qui règnent au plan international. Les autres devront se battre sinon on n'ira nulle part ».



La jeune femme demande aux mbalaxmen de prendre exemple sur les rappeurs qui sont en train de s’exporter à l’image de Faada Freedy, pour qui elle a une estime personnelle.



Par ailleurs, Marèma a donné son avis sur la tendance à comparer Wally Seck et Youssou Ndour. D’après elle, « c’est incomparable. Quand j’attends ça, cela me fait mal. Il n'y a pas photo entre Youssou Ndour et Wally », tranche-t-elle, «même si Wally a beaucoup de mérite, il n’a toujours pas atteint le niveau du roi du Mbalax. Youssou Ndour a beaucoup fait, il a beaucoup voyage, il a représenté le Sénégal un peu partout dans le monde et a gagné beaucoup de prix. Aujourd’hui, c’est un homme d’affaires. Qu’on ne fasse pas de confusion ».





Accueil Envoyer à un ami Partager