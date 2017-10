Marème Faye Sall, Première dame de charme, de style et de coeur : Les Sénégalaises sous le charme du "Tagal" de la Saint-Louisienne Il y a eu Colette Senghor, Elisabeth Diouf, Viviane Wade, mais, il y a aussi Marème Faye Sall, une Première dame qui semble faire l'unanimité sur le plan de sa personnalité, de son style et look vestimentaire 100% sénégalais. Leral.net a tenté de décrypter la Saint-Louisienne, Marème Faye Sall, en tendant le micro aux femmes sénégalaises. En tout cas, toutes les Sénégalaises semblent être tombées sous le charme de la Première dame.

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Octobre 2017 à 18:18



