Maria Khadija et Défa: " Pourquoi nous avons choisi de divorcer d'avec Guelongal" Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Janvier 2017 à 12:41

Le groupe Safari, composé du trio Maria, Khadija et Défa s'est bien séparé de leur producteur, Guélongal composé de Moussa, Samba, Papis. Mais contrairement à une rumeur bien répandue dans le show-biz, c'est une divorce à l'amiable. En réalité, les filles ont mis en place une structure de production pour voler de leurs proprse ailes. "Il n'y a eu aucun problème entre nous. C'est grâce à Guélongal que nous avons réussi à nous faire un nom sur la scène musicale sénégalaise. Nous avons beaucoup appris d'eux et accumulé pas mal d'expérience en travaillant avec eux. Nous avons seulement jugé nécessaire qu'il était temps que nous volions de nos propres ailes. Il n'y a rien de mal à cela. Comme on l'a toujours dit, ils restent nos frères. C'est grâce à eux que Safari est connu . Aujourd'hui, on a eu la chance de monter notre propre structure, Savaner, le nouveau label qui produit Safari", confient-elles au quotidien l'Observateur, dans dans une interview sur la sortie de leur single "Fat Ndiaye Coumba Anta".



