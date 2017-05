Mariage : Mbathio Ndiaye est devenue Madame Camara

Le source sure l’on apprend que la célèbre danseuse Mbathio Ndiaye s’est mariée hier devant Dieu et les hommes. Tout s’est déroulé rapidement entre les deux familles. En effet la famille Camara qui s’est rendue hier à la maison familiale de la danseuse a eu la surprise générale de se voir offrir la main de celle qui depuis un certain temps occupait l’espace médiatique avec ses photos nues.

Selon les mêmes sources l’heureux mari vivrait en Angleterre.

Nous leurs souhaitons vivement un heureux ménage