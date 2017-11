Mariage Ndèye Sokhna Ndour avec Dame Amar, Thione désigné comme "Baye" de l'union par Ameth Amar

Comme l'avait annoncé leral.net, Ndèye Sokhna Ndour, la fille de Youssou Ndour et de Mamie Camara se sont mariés devant l'Eternel et les hommes hier jeudi avec Dame Amar, le fils de Ameth Amar de NMA Sanders.



C'est Thione Seck, ami de longue date (puisque c'est Ameth Amara qui a donné comme épouse Moumy Seck à Bougane Guèye Danny) qui a été désigné comme le "Baye" de ce ce mariage entre Ndèye Sokhna qui porte le nom de la maman de Youssou Ndour (Ndèye Sokhna Mboup et Dame Amar.



La fille est dans l’audit financier, alors que Dame Amar, évolue dans NMA Sanders la structure de son père Ameth Amar. C’est un secret de polichinelle, les deux tourteaux filent le parfait amour depuis des années et après leurs fiançailles, Dame Amar lui a passé enfin la bague au doigt.



L’information a été bien verrouillée, mais le mariage a eu lieu aux Almadies et Youssou Ndour s'est rendu à Fann Résidence pour féliciter sa fille chérie.



Massène DIOP Leral.net