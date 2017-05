Mariage de Pippa Middleton : les invités devaient prononcer un mot de passe de sécurité !

Pour accéder à la réception du mariage de Pippa Middleton et James Matthews, tous les invités se sont vus attribuer un mot de passe...





Pippa Middleton faisait l'événement ce week-end en disant "oui" à James Matthews, trader millionaire et ancien champion de Formule 3. Comme l'on pouvait s'y attendre, cette journée du samedI 20 mai s'est avérée très onéreuse pour le couple. Les rumeurs se multiplient quant au coût du mariage et d'après les informations du Point, la soeur de Kate Middleton a dépensé 26 000 euros qui s'ajoutent aux 230 000 euros payés pour diamant de 3,5 carats de son alliance ! Le repas dans son ensemble, c'est-à-dire cinq plats, aurait coûté au total 17 000 euros.



Les grands moyens ont également été employés pour organiser la réception du mariage. Les 300 invités étaient conviés sous un gigantesque chapiteau en verre estimé à 116 000 euros. Cette réception qui suivait la cérémonie était placée sous le thème de l'Ecosse et pour éviter toute mauvaise surprise, Pippa Middleton a trouvé une méthode très efficace empêchant les petits malins à se glisser parmi les invités. En effet, chacun avait été prié d'envoyer une photocopie de leur photo d'identité, et un mot de passe différent avait été attribué à chaque personne. Ainsi, les invités était autorisés à entrer seulement s'ils prononçaient le bon mot de passe et s'ils correspondaient à la photo qu'ils avaient envoyé !