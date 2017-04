Mariage: pourquoi met-on un genou à terre pour faire sa demande ?

Une demande en mariage est un événement qui bouleverse une vie, et pour rendre le moment encore plus romantique, il y a des codes qui font leurs preuves depuis toujours.



Présenter l'écrin et l'ouvrir devant les yeux de sa tendre moitié fait bien sûr partie du processus, mais avant cela, il y a le fameux geste qui consiste à poser un genou à terre. Alors d'où vient cette tradition ? Le site Engagement Ring Bible apporte la réponse ! Elle remonterait à l'époque médiévale : un homme, au moment d'être sacré chevalier par une autorité supérieure (un seigneur, un roi, une reine), effectuait ce geste en signe de respect, d'obéissance et de loyauté.

Pour paraître « moins intimidant »

La signification est depuis restée la même (bon, avec l'obéissance en moins, disons) : s'abaisser pour demander la main de son/sa partenaire témoigne du respect qu'on lui porte. Mais ce n'est pas la seule explication ! La position à genoux est aussi celle qu'on adopte pendant la prière, quand on s'adresse à un dieu, et il paraît logique qu'elle précède l'événement du mariage à l'église. Enfin, et de manière plus implicite, cela aurait pour but de paraître moins intimidant en montrant sa « soumission » face à l'amour de sa vie, comme pour mieux lui dire qu'on lui offre tout. Ça fait rêver !

