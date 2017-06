Mariage précoce : Plus de 33% des filles sont mariées avant leurs 18 ans au Sénégal

Au Sénégal, chaque année, près de 33% des filles sont mariées avant l’âge de 18 ans. Cette pratique de mariage précoce touche particulièrement les enfants de la région de Kolda 68%, de Tambacounda 57%, du Matam 56%, selon M. Ndiokhobaye Diouf, directeur des Droits de Protection de l'enfance et des Groupes vulnérables, présent lors du lancement de la campagne « Ensemble pour un Sénégal sans mariage d’enfants » de l’organisation World Vision, ce vendredi.



Parce que les conséquences découlant de ces mariages sont néfastes pour la fille et pour l’enfant, si toutefois elle venait à contracter une grossesse.



En effet, les mères âgées de moins de 15 ans, ont un risque plus élevé de 88% pour la fistule obstétricale, entre autres problèmes liés à leur santé.



C’est fort de cela, que le M. Ndiokhobaye Diouf exhorte l’état sénégalais à fixer l’âge minimal de mariage des filles à 18 ans au lieu de 16 ans.

