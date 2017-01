Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Mariah Carey : sa team crie au sabo­tage après sa pres­ta­tion du nouvel an, la produc­tion réplique Rédigé par leral.net le Lundi 2 Janvier 2017 à 18:12 | | 0 commentaire(s)| Après sa grosse galère sur la scène de l'émis­sion du nouvel an, New Year's Rockin' Eve, Mariah Carey a accusé la produc­tion d'avoir saboté sa pres­ta­tion. Cette dernière a répliqué et se réserve le droit de l'attaquer en justice.

Grosse bataille judi­ciaire en vue après la pres­ta­tion catas­tro­phique de Mariah Carey pour le nouvel an sur Times Square. Samedi soir à New York, la diva, inca­pable de chan­ter sur la musique a préféré lais­ser ses danseurs occu­per la scène en s'excu­sant devant plus d'un million de spec­ta­teurs massés devant elle. Diffu­sée durant l'émis­sion de Dick Clark, New Year's Rockin' Eve, ce mini concert raté a fait parler de lui outre-Atlan­tique.



À tel point qu'après un tweet de Mariah Carey qui a simple­ment expliqué que « les merdes, ça arrive », c'est sa team qui a montré les crocs. Car pour eux, ces « merdes » auraient été montées de toutes pièces par la produc­tion. Comme le relate TMZ la chan­teuse pense qu'on lui a fourni exprès des oreillettes non fonc­tion­nelles. Le but ? Faire plus d'audience grâce à la grosse galère de la star sur scène.



Des accu­sa­tions qui n'ont pas du tout plu à Dick Clark Produc­tions. Après les propos « diffa­ma­toires » de Mariah Carey, la société de produc­tion de l'émis­sion se réserve le droit de l'attaquer en justice. Une source a même expliqué au média améri­cain que l'artiste avait refusé d'effec­tuer person­nel­le­ment les balances avant son concert.



Dick Clark Produc­tions a égale­ment réfuté les asser­tions de la chan­teuse dans un commu­niqué offi­ciel : « Dans des cas extrê­me­ment isolés, il y a bien sûr des erreurs tech­niques qui peuvent se produire avec la télé­vi­sion en direct. Cepen­dant, nos premières inves­ti­ga­tions nous indiquent que la produc­tion n'a rien à voir avec les défis asso­ciés à la perfor­mance du nouvel an de Mariah Carey. »



