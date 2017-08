Mariama Dramé de l’Ancar, meilleur manager (femme) du secteur parapublic et structures assimilées

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Août 2017 à 11:10 | | 0 commentaire(s)|

Mme Mariama Dramé, directrice générale de l’Agence nationale de conseil agricole et rural (Ancar) a été déclaré vainqueur du Madia d’Or 2016. Elle s’adjuge la plus haute distinction, le prix de la Meilleure femme manager de l’administration publique du Sénégal.



Pour s’emparer de la première place du classement, elle a comptabilisé 4125 points sur les 5000 possibles. Ce prix qui récompense la rigueur, le professionnalisme mais surtout le métier et la bonne gouvernance, a été mis en jeu par le Syndicat national des cadres et employés de l’Administration publique (Synecap).



La directrice de l’Ancar, depuis son avènement, multiplie les actions pour accompagner l’Etat et les partenaires au developpement dans une approche chaines de valeurs en milieu rural. Pour ce faire, elle booste les acteurs pour développer des synergies en tenant compte du rôle incontournable du conseil agricole et rural dans les actions en cours dans le monde rural.





Les Echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook