Mariama Sarr affiche ses ambitions pour le ministère de la Fonction publique, de la Rationalisation des effectifs et du Renouveau du service public Mme Viviane Laure Élisabeth Bampassy a passé le témoin à son homologue Mariama Sarr, nouveau ministre de la Fonction publique, de la Rationalisation des effectifs et du Renouveau du service public, hier mercredi. La cérémonie c'est déroulée dans les locaux du ministère de la fonction publique de la rationalisation des effectifs et dès renouveau du service public.

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Septembre 2017 à 08:06 | | 0 commentaire(s)|



Ndeye Rokheya Thiane (Stagiaire)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook