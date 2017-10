Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Marianne Bathily, Directrice régionale Afrique Francophone de EXP MOMENTUM (les dirigeantes sénégalaises les plus influentes) Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Octobre 2017 à 10:12 | | 0 commentaire(s)|

Son entreprise est un réseau d’agences de communication composée de 22 structures en Afrique. Marianne Bathily a obtenu son bac à Dakar et s’est envolée pour la France afin de réaliser deux années de cours préparatoire à HEC à Clermont-Ferrand. Diplômée de l’ESC Lille, elle rentre au Sénégal en 1994 et travaille pendant huit mois dans un Cabinet d’Audit.



Par la suite, Marianne Bathily change d’entreprise et rejoint Citibank. Durant quatre mois, elle travaille sur les Accords de classement et se fait repérer par le Directeur Financier de Mobil. Celui-ci souhaitait créer un département de Trésorerie. L’occasion pour elle d’être à l’initiative d’un projet et de faire ses preuves ! Après trois années, Marianne Bathily monte les échelons et devient la directrice marketing du groupe.



L’aventure chez Mobil l’a forgée mais elle décide de démissionner de ses fonctions pour répondre à une offre en 1999 : fonder l’agence EXP du Sénégal. Marianne Bathily a le profil recherché et accède à la direction régionale de la zone Afrique d’Exp.Momentum, une société de marketing.

Source Into The Chic

