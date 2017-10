"Mariée, mais je recherche l`amour"

Bonjour Fleur,

« Je suis une femme de 32 ans, mariée depuis 5 ans et j'ai deux merveilleux enfants. Depuis notre deuxième enfant, notre relation a changé. Je ne me sens pas aimée, il ne me fait plus de compliments et à peine s'il me touche au lit. Il ne m'invite plus à sortir. Je prends soin de moi, de la famille. Je fais l'effort d'être celle qu'il a connue. J'ai plusieurs fois essayé d'attirer son attention mais c'est toujours pareil. Lorsque je sors, les hommes me draguent. On m'admire et on me fait des compliments mais pourquoi pas mon mari. Souvent j'accepte des invitations rien que pour me sentir aimée, pour me sentir femme. Je ne l'ai pas encore trompé mais j'avoue que souvent l'idée me vient à l'esprit. Que faire??? »



Réponse de Fleur

« Un problème que connait plusieurs couples. Au bout de quelques temps, les sentiments changent, les passions du début ne sont plus pareilles. Certaines personnes se contentent de cette situation mais d'autres en souffrent et d'autres essayent de réveiller ces sentiments ou vont simplement voir ailleurs. Mais vous devez vous poser la question de savoir ce que vous voulez. Est-ce-que de nouvelles relations vous satisferont? Vous voulez reconquérir votre homme? C'est vrai que nous avons tous besoins de nouveaux fantasmes, nous avons des aspirations, besoin d'aimer et d'être aimés. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Il ne vous invite pas? Invitez-le, misez sur les sorties, des activités, la communication, l'échange ... Renouveler, relancer votre vie de couple. Donnez-vous une deuxième chance, votre homme s'en rendra compte et vos efforts payeront. L'amour c'est comme une plante, il faut toujours l'arroser, toujours en prendre soin sinon elle se fane... bonne chance!!! ».







afriquefemme.com