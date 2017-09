Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Marième Daouda, reine de la beauté de la Sicap, élue Miss Dakar Rédigé par leral.net le Lundi 18 Septembre 2017 à 09:37 | | 0 commentaire(s)| La «Miss Sicap», Marième Daouda, a été élue «Miss Dakar» 2017. Elle s’est imposée samedi au Grand Théâtre, devant 14 autres concurrentes. Âgée de 20 ans, elle succède à Ndèye Astou Sall et va défendre les couleurs de la capitale au concours de «Miss Sénégal», le 18 novembre prochain.





Marième Daouda ne s’attendait pas à monter sur la plus haute marche du podium du concours de Dakar. «Cette victoire est une grande surprise, je ne m’y attendais pas, avoue-t-elle. Je pensais être parmi les cinq premières, pas plus. À l’arrivée, il faut croire que certaines de mes qualités physiques et intellectuelles ont pesé sur la balance. N’empêche, les autres candidates n’ont pas démérité.»



L’appétit venant en mangeant, sans doute, la «Miss Dakar» croit en ses chances pour décrocher la couronne nationale de Reine de beauté. Elle dit : «J’ai déjà vu les Miss des autres régions et suis confiante pour gagner l’édition 2017. Si Dieu le veut, le trophée reviendra à Dakar ».





L’Observateur



