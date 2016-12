Marième Faye Sall, femme de l'année 2016, oui je vote (Par Baba Tandian)

Le choix de Leral.net de faire de Marième Faye Sall, la femme de l’année 2016 est assurément un excellent acte. L’on ne saurait faire la fine bouche pour dire, mais surtout pour apprécier la justesse d’un tel choix. Leral.net soyez sûr, l'écrasante majorité de citoyens sénégalais qui ont eu la chance de côtoyer cette grande dame, approuveront sans ambages votre initiative d'en faire la femme de l'année.



Oui j'approuve ce choix sans réserve, comme j'ai eu à le dire dans mes précédents papiers. Marième Faye Sall a réussi deux prouesses qui illustrent à juste titre tous les qualificatifs qui lui sont tressés. D’abord, malgré sa posture de Première dame et son engagement sur le terrain, elle ne fait pas ombrage à son époux, ni au gouvernement.



Au contraire de par ses nombreuses initiatives, elle complète admirablement les actes du gouvernement à l’endroit principalement des populations le plus démunies. Ensuite, Mariéme Faye Sall accompagnant son mari au pouvoir depuis 2012 a réussi à démontrer qu’elle n’a rien à voir avec les premières dames que j'ai eu la chance de côtoyer et je peux en citer une bonne douzaine.



L’épouse du chef de l’Etat de par sa simplicité, sa courtoisie et sa grâce a réussi à s’imposer dans tous les foyers sénégalais comme un modèle de femme à suivre. J'ajouterais que la station de première dame du Sénégal ne l'a pas changé au contraire, elle est restée égale à elle même comme elle le disait souvent.



Cela n’étonne guère puisque Marième Faye Sall a toujours affiché la même posture de simplicité, d’accessibilité, de saine courtoisie depuis que son mari est devenu ministre pour la première fois. J’appelle cela, le savoir-être. A St louis, elle arpente rues et ruelles pour aller faire son marché le plus normalement du monde. Le fait d'être la femme du président ne la gêne nullement pas. Il faut la voir pour y croire même si un dispositif léger veille de loin, sécurité obligé. A St louis toujours, à la maison familiale même refrain.



Le même dispositif léger de sécurité veille. Que dire aussi de sa sénégalité. A ce niveau, toutes les personnes qui l'ont côtoyée ont salué cette posture qui renvoie à toutes les valeurs fondatrices du peuple sénégalais. Oui assurément Léral, c'est un choix indiscutable pour ceux qui la connaissent. Votre initiative louable mérite une plus grande ouverture vers les populations qui doivent être véritablement imprégnées des valeurs incarnées par la 1ère Dame.



D’ailleurs saisissant la balle au rebond, il me plait d’inviter, un homme, mon grand, la grande plume, le doyen Mody Niang à me permettre d’organiser une rencontre entre lui et Mariéme Faye Sall. Grand j’espère que vous allez m’accorder une telle possibilité qui sera pour moi un test grandeur nature pour toutes les personnes qui n’ont pas eu la chance de la rencontrer de se faire une idée de cette dame, alors vive 2017 avec Mariéme.



Restant dans le sillon tracé pour la 1ère Dame, il me plait aussi de rendre hommage à un autre personnage illustre de notre pays. Je veux citer Youssou Ndour. Pour l’homme de l’année 2016, je vote Youssou Ndour. J’ai eu la chance de connaître l’homme depuis 1979.



Mais nos chemins se sont croisés en 1997 lors de la création d’un groupe de presse avec comme titre phare Le Matin qui fut le concentré de tous les grands noms de la presse sénégalaise aujourd’hui. Des journalistes de renom comme Alassane Samba Diop, Alioune Ndiaye de la TFM, Abdou Karim DIARRA, Alioune Fall, Cheikh Diallo, Yakham Mbaye, Aly Bandel Niang…. y ont fourbi leurs premières armes de journaliste. Notre partenariat avec Youssou Ndour dans ce projet est considéré comme le début du boom de la presse privée au Sénégal.



L’homme a su mettre en place ensuite un grand groupe de communication qui s’est rapidement imposé dans l’environnement des médias de notre pays et dans la sous-région. Une dynamique maintenue malgré les difficultés de la presse sénégalaise actuellement



Baba TANDIAN