Marine Le Pen: Avec le franc CFA, l’Afrique reste toujours une colonie et ne va pas se développer

En visite au Tchad, Marine Le Pen, candidate du Front national (FN) à l’élection présidentielle, se prononce sur le franc CFA.



« Concernant la souveraineté, nous parlons le même langage y compris sur la monnaie. J’estime que le Fcfa (franc des colonies françaises d´Afrique, ndlr) est un inconvénient économique pour les pays d’Afrique. On ne peut pas être souverain à moitié. La Francafrique, faite d’ingérences et d’exigences de contreparties, parfois opaques», dit Marine Le Pen.



Marine Le Pen dit avoir expliqué au président Idriss Déby qu’elle n’entendait pas continuer cette politique de la "françafrique", faite d’ingérences et d’exigences de contreparties, parfois opaques.



«Je lui ai dit également que j’étais un défenseur de la souveraineté des Etats, alors que l’Union Européenne ne cesse de faire des chantages. Au moment de l’intervention française en Libye, nous pensions qu’il s’agit d’une très grave erreur qui allait avoir des conséquences lourdes et c’est exactement le cas », ajoute Marine Le Pen.



news.reponserapide