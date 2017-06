Marine Le Pen se cache bien derrière le compte Twitter d'Anne Lalanne selon FranceInfo:

La présidente du Front national, Marine Le Pen, est bien liée au compte Twitter au nom d'Anne Lalanne, dont Le Monde et Libération avaient révélé l'existence en 2015, a pu confirmer Franceinfo, vendredi 16 juin.



C'est une erreur lors de l'envoi d'un courriel, qui a permis à Franceinfo d'obtenir la preuve que la présidente du Front National est bien liée à ce compte Twitter. D’après nos informations, Marine Le Pen avait dans un premier temps envoyé un e-mail depuis son adresse officielle de députée européenne, avant de le transférer malencontreusement depuis son autre adresse, reliée au compte Twitter @enimar68.



Le compte Twitter en question, @enimar68, au nom d'Anne Lalanne, permet depuis avril 2013 à la présidente du FN, de commenter de façon anonyme la vie politique et médiatique, comme le ferait un sympathisant frontiste.



Elle y dénonce le racisme anti-blanc, y insulte parfois ses opposants et tacle des journalistes. Ce compte twitter reprend également de nombreux posts du collectif d'extrême droite "Fdesouche", comme une vidéo de propagande du régime de Vichy publiée par Pierre Sautarel, figure connue de la "fachosphère".



À plusieurs reprises, et notamment sur Franceinfo dans l'émission "8h30 Aphatie", le 14 mars 2017, Marine Le Pen a nié "se cacher" derrière le compte d'Anne Lalanne. Ce patronyme lui est pourtant familier. Anne est son deuxième prénom, "Lalanne" est le nom de jeune fille de sa mère, Pierrette Lalanne.